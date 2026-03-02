В детсаду Бишкека плату за питание принимали воспитатели на личный счет

В детском саду № 68 Бишкека прошла внеплановая проверка с участием заместителя мэра Виктории Мозгачевой. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, выявлены факты нарушения финансовой дисциплины.

«Отдельные воспитатели принимали оплату питания детей на личные электронные кошельки и взимали деньги сверх установленного размера. Кроме того, выявлено, что руководство учреждения и заведующий хозчастью были осведомлены о сложившейся практике и не приняли мер по ее пресечению. Таким образом, имела место устойчивая схема незаконного сбора денег. Эти действия содержат признаки нарушения требований законодательства и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей ответственными лицами», — говорится в сообщении.

По итогам проверки муниципалитет принял соответствующие меры. Все материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия решений в установленном законом порядке.