Кража продуктов и нарушение норм питания. В Бишкеке проверили детсады

В Бишкеке продолжаются внеплановые проверки дошкольных образовательных организаций. 27 февраля состоялся очередной выезд в детские сады № 70 и 111 с участием заместителя мэра Виктории Мозгачевой. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Бишкека.

По ее данным, во время проверки выявлены нарушения финансовой и хозяйственной дисциплины.

«В детском саду № 70 установлен факт приема оплаты за питание через мобильные переводы на личный счет сотрудника. Согласно действующему законодательству, денежные средства должны перечисляться исключительно на официальный расчетный счет учреждения. По результатам проверки сотрудник уволен, к директору применено дисциплинарное взыскание за недостаточный контроль организации работы и допущенные нарушения в рамках организации питания. В ДОО № 111 выявлены факты хищения продуктов питания. Обнаружена спрятанная коробка с продуктами, которую планировали забрать, а также выявлены нарушения норм питания. Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы, а муниципалитетом будут приняты меры в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

В мэрии просят родителей оплату за питание в детских садах производить исключительно по официальным реквизитам учреждения.