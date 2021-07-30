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Общество

ЮНИСЕФ приветствует принятие новой редакции Кодекса о детях

ЮНИСЕФ приветствует принятие новой редакции Кодекса о детях и сопутствующих законопроектов. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Отмечается, что новая редакция — это большая веха для страны в подтверждении приверженности к защите прав детей и содействию в реализации наилучших интересов детей в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.

«Это первый юридический документ, запрещающий физические наказания детей в любых условиях, он усиливает кейс-менеджмент для детей в трудной жизненной ситуации и их семей и создает социальные службы на местном уровне в качестве ключевых звеньев для прочной системы защиты детей. Документ также обеспечивает права на социальную защиту детей, оставшихся без попечения родителей, более прочную правовую основу для защиты детей мигрантов и наиболее уязвимых детей», — говорится в заявлении.

Напомним, накануне Жогорку Кенеш принял Кодекс о детях в трех чтениях.

В 2017-м была создана рабочая группа в составе депутатов, представителей правоохранительных, судебных органов, экспертов, организаций, работающих с детьми, ученых и специалистов. В течение 2,5 года группа обобщила проблемы защиты детей в Кыргызстане и разработала пакет законопроектов, среди которых новая редакция Кодекса о детях.

Ранее кабмин предлагал отложить рассмотрение новой редакции Кодекса о детях.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202696/
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