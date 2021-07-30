ВОЗ хочет принять политическую декларацию, чтобы не допустить появления пандемий

ВОЗ поддерживает идею провести специальную сессию и принять политическую декларацию, направленную на то, чтобы в будущем предотвратить перерастание вспышек инфекционных заболеваний в катастрофы. Об этом сообщают «Новости ООН».

По данным издания, независимая комиссия, созданная ВОЗ, опубликовала доклад по оценке готовности к пандемии.

Члены комиссии пришли к выводу, что пандемию COVID-19, которая по сей день является всемирным бедствием, можно было бы предотвратить.

В своих выводах члены комиссии заявили, что февраль 2020 года, когда государства могли и должны были принять меры для борьбы с вирусом и предупреждения пандемии, стал «месяцем упущенных возможностей». Эксперты указали на ошибки, которые привели к пандемии таких масштабов, и предложили «новую международную систему, способную обеспечить должную подготовленность к подобным вспышкам инфекционных заболеваний в будущем».

«Подготовка осуществлялась бессистемно, на нее выделялось недостаточно финансовых средств. Система оповещения оказалась слишком медленной и недостаточно масштабной. ВОЗ не располагала необходимыми полномочиями. Ответные меры привели к обострению неравенства на всех уровнях. Отсутствовало политическое руководство во всемирном масштабе», — говорится в докладе.

Эксперты отметили, что в конце декабря 2019-го клиницисты из китайского города Уханя оперативно выявили необычные очаги пневмонии неизвестного происхождения. Однако официальное уведомление и процедуры, предусмотренные Международными медико-санитарными правилами, были запоздалыми. Это не позволило вовремя принять надлежащие меры предосторожности, необходимые для борьбы с новым патогенным возбудителем респираторной инфекции.

Ценное время, по мнению комиссии, было упущено уже на этом этапе.

Затем в течение месяца после объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения «слишком многие страны вместо решительной стратегии по сдерживанию заболевания, которая могла бы ограничить вспышку и предупредить пандемию в глобальных масштабах, заняли выжидательную позицию». Когда COVID-19 начал распространяться за пределы Китая, «выяснилось, что ни национальные, ни международные системы снабжения на начальном этапе оказались не в состоянии удовлетворить неотложный спрос на поставки всего самого необходимого». Во многих государствах не было даже антисептиков и масок. К тому же не было надлежащей координации на уровне руководства в глобальном масштабе. В мире росли напряженность и недоверие к международным организациям.

Члены комиссии предложили извлечь уроки из нынешнего кризиса и разработать планы на подобные случаи в будущем. «Наши рекомендации нацелены на будущее. COVID-19 стал первым страшным звонком. Сегодня миру пора проснуться и, наметив четкие цели, выделив дополнительные ресурсы, принять новые решительные меры, чтобы быть готовым к будущему», — подчеркивается в докладе.

Комиссия предложила семь рекомендаций, направленных на предотвращение пандемий в будущем.

Одна из них — предоставить ВОЗ больше независимости, полномочий и финансовых средств. Также предлагается учредить всемирный совет высокого уровня по отражению угроз в сфере здравоохранения под руководством глав государств и правительств, принять политическую декларацию, в которой будет фигурировать обязательство по преобразованию системы обеспечения готовности и реагирования на пандемию, в ближайшие шесть месяцев разработать и утвердить рамочную конвенцию по борьбе с пандемией.