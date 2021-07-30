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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 770 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 770 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 30 июля (8.00):

  • Национальный хирургический центр — 17;
  • Национальный центр фтизиатрии — 3;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 33;
  • Клинический родильный дом № 2 — 26;
  • Городская клиническая больница № 1 — 40;
  • Городская клиническая больница № 6 — 12;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 10;
  • Чуйская областная объединенная больница — 19;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 39;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 27;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 28;
  • Республиканский центр наркологии — 30;
  • Военный госпиталь — 14;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 199;
  • Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 59;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 137;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 30;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 7.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202621/
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