Для зараженных COVID-19 свободны 770 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 770 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 30 июля (8.00):

Национальный хирургический центр — 17;

Национальный центр фтизиатрии — 3;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 33;

Клинический родильный дом № 2 — 26;

Городская клиническая больница № 1 — 40;

Городская клиническая больница № 6 — 12;

Национальный центр кардиологии и терапии — 10;

Чуйская областная объединенная больница — 19;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;

Национальный центр онкологии и гематологии — 39;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 27;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 28;

Республиканский центр наркологии — 30;

Военный госпиталь — 14;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 199;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 59;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 137;

Национальный центр охраны материнства и детства — 30;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 7.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.