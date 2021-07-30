В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 15 тысяч 371 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 11 тысяч 483 пациента, в больницах — 3 тысячи 888. В том числе 227 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 79 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 521 человека (или 67,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 65 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 485 человек, из них в Бишкеке — 997, Оше — 40, Чуйской области — 131, Ошской — 61, Таласской — 26, Нарынской — 22, Иссык-Кульской — 33, Джалал-Абадской — 93, Баткенской — 82.

С начала марта 2020 года выздоровели 142 тысячи 984 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.