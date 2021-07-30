В Кыргызстане за сутки выявили еще 958 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 574 случая, Оше — 6, Чуйской области — 128, Ошской — 26, Таласской — 13, Нарынской — 24, Иссык-Кульской — 52, Джалал-Абадской — 78, Баткенской — 57.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.