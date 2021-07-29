COVID-19. В Болгарии ошибки в организации вакцинации привели к тысячам смертей

«Болгария сделала серьезные ошибки в вакцинации. Среди них — переговоры о вакцинах и неправильные приоритеты. Эта ошибка стоила 10 тысячи жизней», — об этом заявил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров. Фрагмент его выступления показал телеканал Nova.

По его словам, программа вакцинации не включала в себя приоритет для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями, осложняющими течение коронавируса. При этом во вторую волну пандемии в Болгарии около 80 процентов умерших оказались людьми старшего поколения.

«Эти жизни могли быть спасены», — отметил Стойчо Кацаров.

Причинами смерти большого количества граждан также стала плохая логистика и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca в ущерб другим препаратам, одобренным для применения в Евросоюзе. По словам главы Минздрава, из-за задержки поставок вакцины до конца февраля страна смогла иммунизировать всего 200 тысяч человек.

