22:44
USD 84.67
EUR 100.10
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Болгарии ошибки в организации вакцинации привели к тысячам смертей

«Болгария сделала серьезные ошибки в вакцинации. Среди них — переговоры о вакцинах и неправильные приоритеты. Эта ошибка стоила 10 тысячи жизней», — об этом заявил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров. Фрагмент его выступления показал телеканал Nova.

По его словам, программа вакцинации не включала в себя приоритет для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями, осложняющими течение коронавируса. При этом во вторую волну пандемии в Болгарии около 80 процентов умерших оказались людьми старшего поколения.

«Эти жизни могли быть спасены», — отметил Стойчо Кацаров.

Причинами смерти большого количества граждан также стала плохая логистика и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca в ущерб другим препаратам, одобренным для применения в Евросоюзе. По словам главы Минздрава, из-за задержки поставок вакцины до конца февраля страна смогла иммунизировать всего 200 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202525/
просмотров: 929
Версия для печати
Материалы по теме
Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
В Нижне-Серафимовском доме престарелых карантин. Вход посторонним запрещен
ООН назвала Мьянму страной-суперраспространителем COVID-19
В МЧС сообщили, что кормят медиков в красных зонах. Волонтеры это опровергают
COVID-19 в мире. Заразились более 195,9 миллиона, умерли более 4,1 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободны 718 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19. Получить результат ПЦР-анализа можно онлайн
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников
Коронавирусом болеют 15 тысяч 910 человек, 1 тысяча 214 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 13 человек
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
У&nbsp;умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
Бизнес
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
29 июля, четверг
22:39
Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинаци...
22:13
Волонтеров Кыргызстана обучают урегулированию возможных конфликтов на выборах
21:48
COVID-19. В Болгарии ошибки в организации вакцинации привели к тысячам смертей
21:34
В Ошской области за полгода утонуло 15 человек, из них 9 — дети
21:22
Кыргызстанцев приглашают к участию в детских инклюзивных творческих играх