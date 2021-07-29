Для зараженных COVID-19 свободны 718 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 718 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 29 июля (10.00):
- Национальный хирургический центр — 12;
- Национальный центр физиатрии — 1;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 26;
- Клинический родильный дом № 2 — 29;
- Городская клиническая больница № 1 — 69;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
- Чуйская областная объединенная больница — 18;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 34;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) —10;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 24;
- Республиканский центр наркологии — 27;
- Военный госпиталь — 14;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 188;
- Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 59;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 125;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 25;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 4.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 15 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.