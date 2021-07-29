Для зараженных COVID-19 свободны 718 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 718 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 29 июля (10.00):

Национальный хирургический центр — 12;

Национальный центр физиатрии — 1;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 26;

Клинический родильный дом № 2 — 29;

Городская клиническая больница № 1 — 69;

Национальный центр кардиологии и терапии — 13;

Чуйская областная объединенная больница — 18;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;

Национальный центр онкологии и гематологии — 34;

Национальный госпиталь (урологический корпус) —10;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 24;

Республиканский центр наркологии — 27;

Военный госпиталь — 14;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 188;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 59;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 125;

Национальный центр охраны материнства и детства — 25;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 4.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 15 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.