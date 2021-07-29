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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 718 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 718 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 29 июля (10.00):

  • Национальный хирургический центр — 12;
  • Национальный центр физиатрии — 1;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 26;
  • Клинический родильный дом № 2 — 29;
  • Городская клиническая больница № 1 — 69;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
  • Чуйская областная объединенная больница — 18;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 40;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 34;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) —10;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 24;
  • Республиканский центр наркологии — 27;
  • Военный госпиталь — 14;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 188;
  • Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 59;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 125;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 25;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 4.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 15 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202483/
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