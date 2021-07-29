В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали семь случаев, Джалал-Абадской области — три, Чуйской, Баткенской и Иссык-Кульской — по два, Нарынской — один.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны восемь медработников, из домашней изоляции — 23.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 417, из которых выздоровели 5 тысяч 756 человек.