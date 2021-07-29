В Кыргызстане за сутки выявили еще 930 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 528 случая, Оше — 4, Чуйской области — 142, Ошской — 43, Таласской — 16, Нарынской — 17, Иссык-Кульской — 57, Джалал-Абадской — 67, Баткенской — 56.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 15 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.