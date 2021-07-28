В Узбекистан не пустят в случае выявления COVID-19 при въезде на автомобиле

В Узбекистан не пустят с положительным анализом на COVID-19 при въезде на автомобиле. Об этом сообщает «Подробно.uz».

Отмечается, что для недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики из-за рубежа с 20 июля въезжающим через автомобильные пункты пропуска за счет собственных средств разрешается сдавать экспресс-тестирование на определение антигена COVID-19 в пунктах пропуска. При этом иностранные граждане или лица без гражданства не будут допускаться на территорию республики в случае положительного результата теста.

Исключение составят иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие деятельность в Узбекистане и постоянно проживающие в республике. В случае выявления у них коронавирусной инфекции они в соответствии с уровнем заболевания направляются в специальные больницы или на домашнее лечение.