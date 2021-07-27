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Общество

Автодорогу Бишкек — Кара-Балта планируют завершить к ноябрю 2022 года

Автодорогу Бишкек — Кара-Балта планируют завершить к ноябрю 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщил инженер-дорожник Группы реализации инвестиционных проектов (ГРИП) Министерства транспорта и коммуникаций Султан Сарбагышев.
 
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По его словам, контракт на реконструкцию участка подписан в прошлом году за счет сэкономленных средств АБР по финансированию реконструкции основного участка автодороги. Было подписано дополнительное соглашение на ремонт еще 7,4 километра.
 
«Строительный период два года. Сейчас на участке ведутся масштабные работы. В этом году планируется уложить два километра асфальто-бетонного покрытия на начальном участке, то есть с 8-го по 10-й километр. Остальные работы будут выполнены в следующем году», — сказал Султан Сарбагышев.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202281/
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