Автодорогу Бишкек — Кара-Балта планируют завершить к ноябрю 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщил инженер-дорожник Группы реализации инвестиционных проектов (ГРИП) Министерства транспорта и коммуникаций Султан Сарбагышев.
«Строительный период два года. Сейчас на участке ведутся масштабные работы. В этом году планируется уложить два километра асфальто-бетонного покрытия на начальном участке, то есть с 8-го по 10-й километр. Остальные работы будут выполнены в следующем году», — сказал Султан Сарбагышев.