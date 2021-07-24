Работы на участке с 16-го по 61-й километры автодороги Бишкек — Кара-Балта выполнены на 72 процента. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Работы на дополнительном участке дороги — с 8-го по 16-й километры трассы — пока выполнены только на 2 процента. На сегодня первый слой асфальта кладут в селе Сокулук и в районе Киркомстром. Кроме того, проводятся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на различных участках, где уже уложен нижний слой.

«Работы по асфальтированию основной части дороги протяженностью 45,1 километра планируется завершить в ноябре 2021 года. По участку в 7,4 километра, который начали делать только в этом году, планируется продолжить укладку асфальтобетонного покрытия и завершить ее в ближайшее время». — рассказали в Минтрансе.

Ожидается, что после реконструкции на всем протяжении проектного участка будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 14 сантиметров. Кроме того, предусмотрен ремонт мостов, остановок, тротуаров, строительство и ремонт подземных переходов.