В Бишкеке пройдет персональная выставка художника Таланта Огобаева

В Бишкеке в «Галерее М» с 19 июня по 18 августа пройдет персональная выставка Таланта Огобаева. Об этом 24.kg сообщили ее организаторы. В экспозиции представлено более 30 живописных натюрмортов известного художника.
«Цветочные натюрморты Огобаева заряжены внутренней энергией. Он варьирует пластическими средствами, исходя от формы, ее структуры, световой и цветовой закономерности натуры. Его цветочные композиции то наполняются солнечным светом, вибрирующим воздухом и легкостью палитры цветов, то излучают их жизненную силу, сочность и глубину. Здесь художником движет желание запечатлеть красоту и донести ее до зрителя», — отметили в галерее.