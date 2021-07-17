В Бишкеке пройдет персональная выставка художника Таланта Огобаева

В Бишкеке в «Галерее М» с 19 июня по 18 августа пройдет персональная выставка Таланта Огобаева. Об этом 24.kg сообщили ее организаторы. В экспозиции представлено более 30 живописных натюрмортов известного художника.

«Цветочные натюрморты Огобаева заряжены внутренней энергией. Он варьирует пластическими средствами, исходя от формы, ее структуры, световой и цветовой закономерности натуры. Его цветочные композиции то наполняются солнечным светом, вибрирующим воздухом и легкостью палитры цветов, то излучают их жизненную силу, сочность и глубину. Здесь художником движет желание запечатлеть красоту и донести ее до зрителя», — отметили в галерее.

Талант Огобаев родился в 1955 году. Художественное образование получил в училище имени С.Чуйкова во Фрунзе в 1975 году и в МГХИ имени В.Сурикова в Москве в 1982 году. Участник международных выставок и форумов изобразительного искусства. Его произведения хранятся в коллекции Государственной Третьяковской галереи, Музее искусств Новосибирска, Музее имени А.Кастеева в Алматы, Белорусском государственном музее.