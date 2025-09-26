Молодые таланты Бишкека представят свои работы на Неделе искусства «Башат»

В Бишкеке с 26 по 28 сентября пройдет Художественная неделя, где талантливые мастера творческой мастерской «Башат» представят свои работы. Об этом 24.kg сообщили организаторы мероприятия.

Гостей ждет уникальная возможность погрузиться в атмосферу художественного мира между прошлым и настоящим.

Визуальное и декоративно-прикладное искусство

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 26 сентября с 14.00 до 17.00 зрители смогут увидеть дизайнерскую одежду, fashion-образы, цифровую живопись, фотографии, инсталляции, перформансы, а также тонкие работы мастеров народных ремесел. Особый интерес вызовет реконструкция облика кыргызского воина XIII века в доспехах.

Музыка и театр

В Национальном историческом музее 27 сентября с 14.00 до 15.30 состоится концерт и театральное представление. Музыкальная мастерская работает над восстановлением и модернизацией традиционных инструментов, создает ансамбли и новый репертуар.

Киноискусство

В кинотеатре «Ала-Тоо» 28 сентября с 11.00 до 17.00 пройдет гала-показ фильмов молодых режиссеров кино-мастерской «Тарталы». В рамках экспедиций по регионам Кыргызстана они снимали документальные и игровые короткометражные картины о современности, традициях и повседневной жизни людей. На большом экране будут показаны 17 фильмов 7 авторов.

Стоит отметить, что в связи с проведением ремонтных работ, 26 сентября музей будет открыт лишь для участников открытия выставки «Башат» с 14.00 до 17.00.

«В это время постоянная экспозиция останется закрытой для посетителей. 27 и 28 сентября музей не будет работать», — добавили в музее.

Вход на все мероприятия бесплатный.