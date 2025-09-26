16:01
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

Молодые таланты Бишкека представят свои работы на Неделе искусства «Башат»

Фото организаторов мероприятия

В Бишкеке с 26 по 28 сентября пройдет Художественная неделя, где талантливые мастера творческой мастерской «Башат» представят свои работы. Об этом 24.kg сообщили организаторы мероприятия. 

Гостей ждет уникальная возможность погрузиться в атмосферу художественного мира между прошлым и настоящим.  

Визуальное и декоративно-прикладное искусство

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 26 сентября с 14.00 до 17.00 зрители смогут увидеть дизайнерскую одежду, fashion-образы, цифровую живопись, фотографии, инсталляции, перформансы, а также тонкие работы мастеров народных ремесел. Особый интерес вызовет реконструкция облика кыргызского воина XIII века в доспехах. 

Музыка и театр

В Национальном историческом музее 27 сентября с 14.00 до 15.30 состоится концерт и театральное представление. Музыкальная мастерская работает над восстановлением и модернизацией традиционных инструментов, создает ансамбли и новый репертуар. 

Киноискусство

В кинотеатре «Ала-Тоо» 28 сентября с 11.00 до 17.00 пройдет гала-показ фильмов молодых режиссеров кино-мастерской «Тарталы». В рамках экспедиций по регионам Кыргызстана они снимали документальные и игровые короткометражные картины о современности, традициях и повседневной жизни людей. На большом экране будут показаны 17 фильмов 7 авторов.

Стоит отметить, что в связи с проведением ремонтных работ, 26 сентября музей будет открыт лишь для участников открытия выставки «Башат» с 14.00 до 17.00.

«В это время постоянная экспозиция останется закрытой для посетителей. 27 и 28 сентября музей не будет работать», — добавили в музее.

Вход на все мероприятия бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345058/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве в Музее Востока пройдет выставка изобразительного искусства Кыргызстана
Российская IT-платформа «Художники/Artists» стала доступной для Кыргызстана
В Бишкеке с 23 апреля по 11 мая пройдет выставка картин Халиды Шимовой
Первая персональная в 94 года. В Бишкеке открылась выставка Валентина Шумана
В Джалал-Абаде построят новую художественную школу: поручение Камчыбека Ташиева
Художники из Кыргызстана вошли во второй выпуск британского арт-каталога
Впервые в Лондоне прошла выставка кыргызстанских художников
На 74-м году скончался художник, заслуженный деятель культуры Владимир Горовой
Город: страшный и красивый. Смелая «Рождественская выставка» художников
Сказочное объединение. Гильдии кукольников Кыргызстана исполнилось пять лет
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
26 сентября, пятница
16:00
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Южным Суданом и Багамами Кыргызстан установил дипломатические отношения с Южным...
15:51
В городе Ош сотрудники УПСМ подрались прямо в кабинете
15:43
Молодые таланты Бишкека представят свои работы на Неделе искусства «Башат»
15:28
В МВД Кыргызстана подвели итоги летнего туристического сезона
15:27
Пробки в Бишкеке. Что думают в мэрии о заезде машин по четным и нечетным номерам