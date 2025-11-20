13:23
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке проходит большая выставка «Унгу Жол», посвященная кыргызской культуре

В галерее «Дубовый парк» имени Чуйкова проходит республиканская художественная выставка «Унгу Жол». Журналистка 24.kg посетила экспозицию, чтобы запечатлеть, как мастера из разных регионов страны интерпретируют национальные темы и традиции.

На выставке выставили более 150 работ и распределили на два этажа. На первом расположены живопись и скульптуры, а на втором — графика и декоративно-прикладное искусство. В работах представлены разные направления и жанры: от реалистичных до авангардных композиций. Скульпторы использовали разные материалы как бронзу, камень и пластик.

Тема выставки «Унгу Жол» — национальная идентичность и традиционная культура. Художники обратились к символам кыргызского наследия, орнаментам, образам прошлого, актуальным вопросам общества и философским мотивам, переосмысливая их современным визуальным языком.

Часть произведений, по словам искусствоведа Арзыгуль Кутуевой, не удалось показать из-за ограниченного пространства. Обычно выставку проводят в национальном музее искусств имени Гапара Айтиева, но из-за ремонта первого этажа ее перенесли в галерею.

Как отмечает искусствовед, свои работы представили как опытные члены «Союза художников Кыргызстана», так и молодые авторы из «Молодежного объединения». Все работы прошли конкурсный отбор комиссией.

Для всех желающих вход свободный. Выставка продлится до 25 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351636/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Молодые таланты Бишкека представят свои работы на Неделе искусства «Башат»
В Москве в Музее Востока пройдет выставка изобразительного искусства Кыргызстана
Российская IT-платформа «Художники/Artists» стала доступной для Кыргызстана
В Бишкеке с 23 апреля по 11 мая пройдет выставка картин Халиды Шимовой
Аскар Салымбеков передал Министерству культуры галерею искусств AS в Нарыне
Первая персональная в 94 года. В Бишкеке открылась выставка Валентина Шумана
В Джалал-Абаде построят новую художественную школу: поручение Камчыбека Ташиева
Художники из Кыргызстана вошли во второй выпуск британского арт-каталога
Впервые в Лондоне прошла выставка кыргызстанских художников
В Дубовом парке убрали торговые точки на колесах
Популярные новости
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
Бизнес
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
Кешбэк 5&nbsp;процентов по&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; для зарплатных клиентов BAKAI Кешбэк 5 процентов по «Элкарт+» для зарплатных клиентов BAKAI
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
KICB присоединился к&nbsp;Деловому консультативному совету по&nbsp;вопросам детей ЮНИСЕФ KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
20 ноября, четверг
12:53
Глава АБР поддержал проекты Кыргызстана в «зеленой» энергетике и транспорте Глава АБР поддержал проекты Кыргызстана в «зеленой» эне...
12:48
За нарушение правил ввоза товаров на территорию ЕАЭС предлагают увеличить штрафы
12:29
О расширении контактов деловых кругов Кыргызстана и Беларуси рассказал посол
12:27
В Бишкеке проходит большая выставка «Унгу Жол», посвященная кыргызской культуре
12:20
Страны ЦА договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании