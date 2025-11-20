В Бишкеке проходит большая выставка «Унгу Жол», посвященная кыргызской культуре

В галерее «Дубовый парк» имени Чуйкова проходит республиканская художественная выставка «Унгу Жол». Журналистка 24.kg посетила экспозицию, чтобы запечатлеть, как мастера из разных регионов страны интерпретируют национальные темы и традиции.

На выставке выставили более 150 работ и распределили на два этажа. На первом расположены живопись и скульптуры, а на втором — графика и декоративно-прикладное искусство. В работах представлены разные направления и жанры: от реалистичных до авангардных композиций. Скульпторы использовали разные материалы как бронзу, камень и пластик.

Тема выставки «Унгу Жол» — национальная идентичность и традиционная культура. Художники обратились к символам кыргызского наследия, орнаментам, образам прошлого, актуальным вопросам общества и философским мотивам, переосмысливая их современным визуальным языком.

Часть произведений, по словам искусствоведа Арзыгуль Кутуевой, не удалось показать из-за ограниченного пространства. Обычно выставку проводят в национальном музее искусств имени Гапара Айтиева, но из-за ремонта первого этажа ее перенесли в галерею.

Как отмечает искусствовед, свои работы представили как опытные члены «Союза художников Кыргызстана», так и молодые авторы из «Молодежного объединения». Все работы прошли конкурсный отбор комиссией.

Для всех желающих вход свободный. Выставка продлится до 25 ноября.