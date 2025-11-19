18:49
Портрет Климта стал вторым самым дорогим лотом в истории — $236,4 миллиона

В Нью-Йорке продали портрет Густава Климта за $236,4 миллиона, сделав его вторым самым дорогим произведением искусства, когда-либо ушедшим с аукциона. Об этом пишет The Guardian.

Картина Густава Климта — портрет Элизабет Ледерер, который похитили нацисты и который чуть не сгорел во время Второй мировой войны, продали на аукционе Sotheby’s.

Ожидалось, что картину купят за $150 миллионов, но она побила все прогнозы.

Шестифутовое полотно, написанное в 1914–1916 годах, изображает молодую наследницу Элизабет Ледерер — дочь покровителей Климта — в китайском халате.

Как отметили в издании, за картину боролись шесть участников в течение 20 минут на вечернем аукционе вторника в Нью-Йорке. Однако организаторы не раскрывают имя победителя.

После похищения в 1948 году картину вернули брату Элизабет. Полотно оставалось у него до продажи в 1983-го. В 1985 году его приобрел наследник корпорации Estée Lauder Леонард Лодер, хранивший картину в своем доме на Пятой авеню до самой смерти. В июне он скончался в возрасте 92 лет.

Отмечается, что самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе, остается «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданный в 2017 году за $450,3 миллиона.

