Новые работы загадочного художника Бэнкси появились в Лондоне

Два идентичных арт‑объекта появились в двух разных районах столицы Великобритании с разницей в несколько дней, пишет DW.

В официальном аккаунте Бэнкси в Instagram появилось фото лишь одного из них — в пригороде Бейсуотер. Черно-белое граффити изображает двух детей в зимних куртках, шапках и резиновых сапогах. Они лежат на спине и смотрят вверх, указывая на небо. Арт-объект расположился на стене полуразрушенного дома прямо над гаражом с крышей из гофрированного железа, рядом стоит контейнер, переполненный мусором, выброшенной мебелью и кухонной техникой.

На изображении в самом центре Лондона — пересечении Оксфорд-стрит и Тоттенхэм-Корт-роуд — дети как будто указывают на башню Centrepoint. Это 34‑этажный элитный жилой комплекс, построенный в 1970‑е. Когда‑то он был оккупирован активистами, протестовавшими против нехватки в Лондоне доступного жилья.

Напомним, Бэнкси — самый загадочный и обсуждаемый уличный художник современности. Он затрагивает острые социально-политические темы и работает в собственной технике, используя не только баллончики с распыляющейся краской, но и трафареты. Его рисунки — это символические высказывания, которые несут в себе социальную проблематику.

Бэнкси привлекает внимание к самым важным и насущным вопросам: пороки общества потребления, безвинные жертвы войн, глобальное потепление и так далее. Эксперты говорят, что он сделал то, что ранее не удавалось ни одному стрит-арт художнику — вывел граффити на уровень искусства.
