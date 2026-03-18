Депутат предлагает поддерживать молодых режиссеров так же, как спортсменов

Депутат Жогорку Кенеша Токтобубу Ашымбаева обратила внимание на отсутствие государственной поддержки молодых кинематографистов, добивающихся успехов на международном уровне.

По ее словам, ранее обладатели высших наград в кино получали внимание государства и финансовую поддержку.

Сейчас же молодые режиссеры, получающие Гран-при и международные признания, остаются без помощи, в то время как спортсменов обеспечивают квартирами, автомобилями и премиями.

Токтобубу Ашымбаева подчеркнула, что государственная поддержка молодых режиссеров могла бы дать им импульс для развития, и предложила поручить кабмину разработать меры помощи.