Памятник архитектуры «Дом художника» в Бишкеке под угрозой сноса

В Бишкеке разгорается ситуация вокруг «Дома художника» на проспекте Чуй, 108 — мэрия приняла решение об аннулировании права пользования земельным участком, что вызвало обеспокоенность у творческого сообщества.

По словам председателя Союза художников КР Жакшыбека Джунушева, согласно постановлению мэрии № 52 от 23 февраля 2026 года, Союз художников КР лишен права на участок, которым на правах аренды у муниципалитета пользовался с 1995 года. В настоящее время рассматривается вопрос о передаче земли из муниципальной в государственную собственность. Вообще, здание принадлежало художникам еще с 1950-х годов прошлого века.

Жакшыбек Джунушев рассказал журналисту 24.kg, что существует реальная угроза утраты объекта, имеющего историческую и культурную ценность.

Мы готовы предоставить все документы, опровергающие доводы муниципалитета, и обозначить позицию творческого сообщества. Жакшыбек Джунушев

По его словам, здание было введено в эксплуатацию в 1950-х годах и является важным культурным центром, связанным с именами Семена Чуйкова, Гапара Айтиева и Суйменкула Чокморова. Здесь проходят выставки и располагаются мастерские художников.

Жакшыбек Джунушев подчеркнул, что Союз художников арендует участок сроком на 49 лет, а сама организация существует уже более 90 лет.

«В социальных сетях мы узнали, что мэрия намерена передать территорию под этим зданием в управление делами президента. Мы сразу начали реагировать», — рассказал он.

Он сообщил, что в ноябре 2025 года к художникам приходили представители ГКНБ КР, которые задавали вопросы о принадлежности здания и документах.

Позже некоторых художников вызывали отдельно.

«Мы предоставили все документы. Через некоторое время пришли уже представители управления делами президента и предложили нам три комнаты взамен. Но мы отказались, потому что это не просто здание — это памятник архитектуры, место, где проходят выставки», — отметил Жакшыбек Джунушев.

Площадь земельного участка вместе со зданием и мастерскими составляет около 11 соток.

Союз художников выражает обеспокоенность тем, что передача земли без четких гарантий может привести к сносу или перепрофилированию объекта. Представители творческого сообщества требуют отменить постановление мэрии, снять вопрос с рассмотрения городского кенеша и провести открытые общественные слушания.

Также художники обратились к руководству страны с просьбой сохранить «Дом художника» как важный культурный объект и пространство для творчества.