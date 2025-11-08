Прикоснуться к искусству. В музее ИЗО появился тактильный уголок для незрячих

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыли тактильное пространство. В коллекцию вошли картины, скульптуры и предметы художественно-прикладного искусства. Всего 14 экспонатов.
Тактильный уголок — это часть искусства, где можно не только увидеть, но и почувствовать объект кончиками пальцев. Проект направлен на интегрирование людей с инвалидностью по зрению в общественную и культурную жизнь.
Проект «Формирование инклюзивного музейного пространства для слабовидящих и незрячих через тактильные скульптуры» инициирован еще в 2023 году и включал в себя шесть тактильных копий скульптур. В 2025-м к имеющимся экспонатам добавились тактильные скульптуры — копии произведений Ольги Мануйловой «Помощь фронту» и «Девушка-колхозница».
Сотрудники музея провели для всех желающих экскурсию по тактильному пространству, а тем, кто хотел погрузиться в мир искусства еще глубже и прочувствовать его не только глазами, но и руками, выделили маски, закрывающие глаза.
Посетительница музея с инвалидностью по зрению Земфира Нурбаева рада, что живопись и другие экспонаты музея стали более доступны для таких, как она.
«Я смогла прочувствовать картину, понять, что на ней изображено, — делится женщина. — Очень помог шрифт Брайля, расположенный рядом с работами. Что я не смогла осязать, смогла прочесть по нему».
Айгуль Мамбетказиева рассказала о трех типах доступности, к которым на сегодня стремится музей: физическая, информационная и психологическая. «Мы хотим, чтобы человек мог подняться на любой этаж, зайти в любую музейную локацию. Чтобы информация о музее была доступна для каждого, и, самое главное, чтобы в нашем пространстве была создана атмосфера толерантности, гуманности к людям с инвалидностью, детям и пожилым. Сегодня через тактильные экспонаты люди с нарушением зрения могут получить культурные эмоции», — сказала она.
Айгуль Мамбетказиева подчеркнула, что музей — место, где с порога устанавливают правила и не разрешают трогать экспонаты. Поэтому многие начинают бояться, тем более люди с особенностями. Тактильный уголок создан как раз для того, чтобы посетители музея чувствовали свободу в получении информации и эмоциях.
Директор призналась, что в вопросах инклюзии наша страна и сам музей находятся на самых начальных этапах. Сейчас музейные работники проходят новый этап квалификации коммуницирования с разными посетителями. Айгуль Мамбетказиева отметила, что сегодня человек на инвалидной коляске может заехать только на первый этаж музея. Для этого недавно установлен пандус. Но на второй этаж подняться можно только с помощью других людей.
«У нас есть грузовой лифт, которому 50 лет, но мы не можем поднимать людей с его помощью, потому что это небезопасно. На следующий год запланирована его реконструкция», — добавила директор.