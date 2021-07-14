В Академии МВД хотят готовить магистров по правоохранительной деятельности

В Академии МВД хотят готовить магистров по направлению «Правоохранительная деятельность». Соответствующий проект постановления кабмина на общественное обсуждение вынесло Министерство внутренних дел.

Как отмечается в справке-обосновании, в настоящее время академия готовит бакалавров по двум направлениям — «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» и магистров по одному — «Юриспруденция».

«За последние три года академия выпустила 305 бакалавров по направлению «Правоохранительная деятельность». При этом, поскольку вуз является единственным, кто осуществляет подготовку специалистов по данному направлению, выпускники при желании продолжить обучение для получения квалификации «магистр» не могут реализовать свое право на образование», — говорится в документе.