Алымкадыр Бейшеналиев назвал условия для возврата школ к обычному режиму

Школы вернутся к обычному режиму работы, если 70 процентов населения будут вакцинированы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сказал министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, для выработки коллективного иммунитета нужно привить 2 миллиона 137 тысяч человек.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, есть надежда, что в середине августа страна получит вакцину AstraZeneca в рамках программы COVAX.



Напомним, накануне в Бишкек доставили 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm из Китая. Ее распределят по всем регионам республики. По словам зампредседателя кабмина Жылдыз Бакашовой, Кыргызстан закупит еще 1,25 миллиона доз вакцины.