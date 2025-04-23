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Власть

В ЖК кабмину напомнили о невыполненных обещаниях Алымкадыра Бейшеналиева

На заседании Жогорку Кенеша депутат Медербек Саккараев напомнил представителю кабмина в парламенте Алмасбеку Абытову о невыполненных обещаниях бывшего министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, попросив взять их выполнение на личный контроль.

По словам Медербека Саккараева, в 2022 году депутаты Жогорку Кенеша ездили Кеминскую районную больницу и просили Алымкадыра Бейшеналиева сделать там ремонт.

«Алымкадыр Бейшеналиев пообещал, что средства на ремонт будут выделены, но по сей день больница в том же состоянии. Тогда же мы просили министра решить проблему с лифтом в Чуйской областной больнице. Там грузовой лифт не работает. На одном из заседаний Жогорку Кенеша он сказал, что деньги уже выделены и лифт будет восстановлен. До сих пор лифт не работает. Больных из операционной на третьем этаже без лифта спускают в реанимацию», — сказал депутат.

Напомним, Алымкадыр Бейшеналиев дважды занимал пост министра здравоохранения.

В первый раз он возглавил Минздрав после октябрьских событий 2020 года и был освобожден от должности в августе 2022-го. Причиной отставки стали обвинения в коррупции, связанные с закупкой вакцин против COVID-19. Однако позже уголовное дело в отношении Алымкадыра Бейшеналиева было прекращено, как сообщалось, за отсутствием состава преступления.

В сентябре 2023 года он вернулся к исполнению обязанностей министра. Второй раз Алымкадыра Бейшеналиева освободили от должности в феврале 2025-го. Комментируя свой уход, он отметил, что это было решение президента. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/327059/
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