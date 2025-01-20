Декларационная кампания. Глава Минздрава заработал меньше своих коллег

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев тоже предоставил данные в фискальные органы.

Согласно отчету, глава Минздрава за указанный период имел доход размером 326 тысяч 601 сом. Это самая маленькая сумма заработанного из всех членов кабинета министров, сдавших декларации. Отчет, очевидно, предоставлен за период с 13 сентября 2023-го, когда Алымкадыр Бейшеналиев вновь возглавил профильное ведомство.

О расходах в отчете чиновника нет никакой информации.

Алымкадыр Бейшеналиев проинформировал ГНС, что владеет двумя земельными участками: площадью 3 тысячи 575 квадратных метров и 5 тысяч квадратов соответственно. Первый предназначен для несельскохозяйственных целей, второй относится к категории сельскохозяйственного назначения.

У него есть автомобиль Toyota.

У близких родственников также авто стоимостью 500 тысяч сомов. В их собственности есть четыре квартиры 81, 34, 67 и 45 квадратных метров соответственно.