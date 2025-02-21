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Власть

Алымкадыр Бейшеналиев в должности министра пробыл в командировках 90 дней

Алымкадыр Бейшеналиев пробыл в командировках на посту министра здравоохранения 90 дней. Об этом на коллегии администрации президента сообщил начальник управления контроля исполнения решений главы государства и кабмина Азамат Осмонов.

Он заметил, что 85 процентов командировок Алымкадыра Бейшеналиева носили организационный характер.

Отметим, система контроля заграничных командировок государственных служащих введена с мая прошлого года. Теперь, чтобы отправиться в командировку, нужно пройти процедуру согласования с администрацией президента, а потом представить отчет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320670/
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