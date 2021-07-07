Кыргызстанцы с инвалидностью остались без санаторно-курортного лечения. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, ее сестре как инвалиду I группы полагается раз в пять лет путевка на санаторно-курортное лечение. «Кроме того, сопровождающему лицу путевка предоставляется с 50-процентной скидкой. Каждый раз с ней ездит кто-нибудь из членов семьи», — отметила читательница.

Она добавила, что заявку на получение путевки обычно подавали в начале года. «Но в этом нам сказали прийти, когда подойдет время для отдыха (по графику — июль). Обратилась 1 июля, но сказали, что путевок нет и неизвестно, когда будут. Но ведь нам тоже надо как-то планировать время, брать отпуск на работе», — сообщила она.

В Минздрасоцразвития 24.kg отметили, что срок подачи заявления был 30 июня. «Но она не обращалась, и пока не подала заявление. После подачи заявления по очередности получит путевку. После того как объявят тендер», — отметили в ведомстве.

Тендер на приобретение путевок пока не проводился в связи с реорганизацией ведомства.

В ведомстве не назвали дату, когда будет объявлен конкурс. Тем временем Минздравсоцразвития предложило признать утратившим силу постановление правительства «Об утверждении Временного положения о порядке возмещения денежных средств, связанных с приобретением путевок на санаторно-курортное лечение лицами с ограниченными возможностями здоровья», принятого в августе 2020 года.