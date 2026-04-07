Тендер на путевки для санаторно-курортного лечения проводит Минтруда КР

Тендер на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения лиц с ограниченными возможностями здоровья объявило Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Планируемая сумма затрат составляет 205 миллионов 2 тысячи 553 сома.
В ведомстве определили три лота:
- путевки для ЛОВЗ в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в пределах Бишкека, Чуйской и Таласской областей;
- путевки для ЛОВЗ в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в пределах Иссык-Кульской и Нарынской областей;
- путевки для ЛОВЗ в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в пределах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
Срок выполнения работ — в течение года.
Заявки принимаются до 20 апреля.