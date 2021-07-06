Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков заболел, суд перенесли на август

В Первомайском районном суде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

Процесс должен был начаться в 14.00, однако из-за проблем с подключением к видеоконференции задержался до 14.35.

Обвиняемый Мелис Аспеков перед началом слушания попросил суд перенести заседание. «Очень плохо себя чувствую, не могу присутствовать на процессе. Кости ломит сильно и тошнит, прошу перенести», — ходатайствовал он.

Защита и гособвинение поддержали прошение. Суд на месте определил перенести заседание на 3 августа.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.