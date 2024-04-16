Увеличить лимит «умных» счетчиков предлагает депутат Жогорку Кенеша

На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Шаирбек Ташиев предложил увеличить лимит «умных» счетчиков.

По его словам, сейчас разрешенный лимит составляет 5 киловатт. Если превысить его, свет автоматически отключается.

«Особенно сильно это сказывается в селах. Когда включают сразу несколько бытовых приборов (стиральную машину, электрочайник), свет выключается. Каждое новое подключение — 30 сомов. Надо поднять лимит до 7 киловатт», — сказал нардеп.

Он попросил Минэнерго взять во внимание вопрос.