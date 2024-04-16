13:23
USD 89.12
EUR 94.98
RUB 0.95
Власть

Увеличить лимит «умных» счетчиков предлагает депутат Жогорку Кенеша

На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Шаирбек Ташиев предложил увеличить лимит «умных» счетчиков.

По его словам, сейчас разрешенный лимит составляет 5 киловатт. Если превысить его, свет автоматически отключается.

«Особенно сильно это сказывается в селах. Когда включают сразу несколько бытовых приборов (стиральную машину, электрочайник), свет выключается. Каждое новое подключение — 30 сомов. Надо поднять лимит до 7 киловатт», — сказал нардеп.

Он попросил Минэнерго взять во внимание вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291640/
просмотров: 464
Версия для печати
Материалы по теме
Население предупреждают об отключении света. НЭСК ответила главе кабмина
Глава кабмина просит Минэнерго заранее предупреждать граждан об отключении света
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Отключения света в Кыргызстане продолжатся
В Кыргызстане приостановили отключения электроэнергии
График возможных краткосрочных разгрузочных мероприятий в Бишкеке
Министр энергетики признал, что абонентам снизили лимиты мощности
Это безвыходное положение. Министр энергетики об отключениях света
Отключать свет в Кыргызстане перестанут с 11 марта, если будет тепло
Графики отключения света будут публиковать в соцсетях. Где посмотреть
Популярные новости
Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга
Топографические группы Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана обследовали границу Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана обследовали границу
Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и&nbsp;Ботанический сад Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и Ботанический сад
Садыр Жапаров: Мы&nbsp;никогда не&nbsp;должны быть против других языков Садыр Жапаров: Мы никогда не должны быть против других языков
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
16 апреля, вторник
13:18
В Чуйской области задержали еще одного захватчика сельскохозяйственной земли В Чуйской области задержали еще одного захватчика сельс...
13:17
Юношеская сборная Кыргызстана завоевала медали на Кубке Азии по дзюдо
13:16
Чья машина? В Бишкеке просят убрать еще одну брошенную машину
12:29
Увеличить лимит «умных» счетчиков предлагает депутат Жогорку Кенеша
12:28
Границы парка имени Ататюрка. Предложение согласовали с президентом страны