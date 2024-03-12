Отключения света в Кыргызстане продолжатся

Кыргызстанцев предупредили о продлении регулировочных мероприятий. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, абонентам поступило сообщение от ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

«В связи с высоким потреблением электроэнергии и дефицитом мощности, связанным с выводом гидроагрегатов на ремонт, ОАО «НЭСК» уведомляет о продлении регулировочных мероприятий в вечернее и ночное время. Приносим извинения за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием», — говорится в сообщении.

Напомним, всего четыре дня назад Минэнерго сообщило о прекращении отключений света.