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Общество

Население предупреждают об отключении света. НЭСК ответила главе кабмина

При отключении электроэнергии, связанном с плановыми и техническими работами, нештатными ситуациями, заранее уведомляют абонентов. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По ее данным, абонентов уведомляют через официальные сайты НЭСК и предприятий электрических сетей, а также через соцсети и мобильное приложение «Мой свет».

Кроме того, проводятся разъяснительные меры и предупреждения об отключении электроэнергии в СМИ.

Напомним, глава кабмина Акылбек Жапаров призвал Минэнерго заранее предупреждать граждан об отключении света. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290812/
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