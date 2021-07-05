Исчезновение Орхана Инанды. Супруга главы «Сапата» вышла на одиночный пикет

Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды, исчезнувшего в Бишкеке 31 мая, Рейхан Инанды вышла на одиночный пикет к зданию правительства.

Она держит плакат с надписью «Где Орхан Инанды?».

Фото из соцсетей. Супруга Орхана Инанды вышла на одиночный пикет

Рейхан Инанды сопровождает ее адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее трижды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.