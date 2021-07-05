Исчезновение Орхана Инанды. Супруга главы «Сапата» вышла на одиночный пикет

Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды, исчезнувшего в Бишкеке 31 мая, Рейхан Инанды вышла на одиночный пикет к зданию правительства.
Она держит плакат с надписью «Где Орхан Инанды?».
Рейхан Инанды сопровождает ее адвокат Таалайгуль Токтакунова.
Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее трижды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.
В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.
По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.