Третья волна COVID-19. Почему пациенты не дозваниваются на горячие номера

Накануне Министерство здравоохранения и социального развития опубликовало номера телефонов группы пульмонологов для онлайн-консультаций. Практически сразу пациенты стали жаловаться, что по ним либо не берут трубку, либо дают общую консультацию.

Журналист 24.kg решила удостовериться, можно ли дозвониться врачам и какую помощь они могут предоставить.

На волонтерских началах

Всего в списке 21 специалист из Бишкека, Оша, Джалал-Абада и Нарына. Дозвониться получилось с пятой попытки. У остальных номера либо заняты, либо не отвечают. Наконец, врач выслушал симптомы, что у пациента неделю кашель, а мобильную бригаду вызвал только сегодня, посоветовал сходить на КТ, а после прислать описание.

Главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев, который и организовал команду специалистов, сказал, что консультацией врачи занимаются на волонтерской основе.

Возможно, именно в момент звонка у него другие пациенты или врач в красной зоне. Люди должны понимать, что специалисты консультируют параллельно с основной работой. Талантбек Сооронбаев

«Там 20 номеров. Если один не отвечает, можно позвонить другому. Все специалисты дали согласие на публикацию их контактов», — ответил он.

Операторы заняты

Испытывают затруднения и те, кто пытается дозвониться на номер горячей линии диагностики 118. Начальник управления городского здравоохранения мэрии столицы Бактыгуль Исмаилова сказала, что к ним поступают подобные жалобы.

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«В городе обращений стало больше, на линии нагрузка. Сейчас увеличиваем число операторов. Если раньше кол-центры были в четырех ОЦСМ столицы, то теперь будут работать в едином, который сейчас разворачиваем. Линии будут круглосуточными», — отметила она.

По ее словам, проявления коронавируса сегодня немного изменились. «Если раньше пациенты теряли обоняние, был сухой кашель, высокая температура, то сегодня заболевание начинается, как обычное ОРВИ, — насморк, боли в суставах, головная боль. Если появились такие симптомы, надо сразу заподозрить у себя наличие коронавируса. Самое главное — оставаться дома и постараться изолироваться от членов семьи», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

При появлении симптомов не стоит сразу бежать сдавать анализы, делать КТ. Надо звонить семейному врачу.

«Сегодня такое время, когда каждый человек должен знать телефон своего семейного врача», — отметила она.

Если пациент не знает номера врача, может обратиться на линию самодиагностики 118 или в свой ЦСМ.

«В каждом центре есть телефоны доверия, сотовые номера главных врачей, по которым можно обращаться при необходимости. Перед семейными и главными врачами стоит задача быть максимально доступными для консультаций. Конечно, они тоже люди и не могут 24 часа в сутки отвечать. Это надо понимать», — отметила она.

Задачами службы 118 является информационная поддержка граждан по вопросам COVID-19: консультирование, проведение опроса и передача информации при необходимости мобильным бригадам. Те, в свою очередь, приезжают, оценивают состояние пациента, проводят осмотр, дают рекомендации и решают на месте, есть ли необходимость брать ПЦР.

Сегодня в городе работает 35 мобильных бригад. При необходимости их количество увеличат до 40.

«По отчетам, они сегодня необслуженные заявки не дают. Бригады должны работать до 20.00, но заканчивают объезды в 23.00, пока не отработают все заявки», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова отметила, что некоторые люди жалуются, что мобильные бригады долго едут. «Но это не скорая помощь. Она приедет в течение дня. Если вызов был вечером, то на следующий день», — сказала она.

Есть случаи, когда горожане вызывают мобильную бригаду, чтобы бесплатно сдать ПЦР. «Такое было и в прошлом году. Люди начали придумывать симптомы, чтобы к ним приехали и взяли анализ», — отметила она.

По ее словам, бывают единичные случаи, когда бригада не приезжает. Возможно, это связано с человеческим фактором, когда либо в кол-центре не передали заявку или какие-то данные внесли неверно, или вызов поступил не от жителя города, а из Чуйской области (приграничных районов).

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Показанием к госпитализации является, по ее словам, одышка, низкая сатурация. «В этом случае надо вызывать скорую помощь», — отметила специалист.

К пульмонологам, пояснила Бактыгуль Исмаилова, обычно направляют, если у пациентов сильный кашель, одышка.

Начальник управления добавила, что ситуация с ростом заболеваемости зависит и от самого населения. «Нужно носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиком, не посещать места скопления людей и массовые мероприятия», — напомнила она.