Экономика

В Кыргызстане запускают кол-центр для сельхозпроизводителей

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о запуске специализированного кол-центра для фермеров и сельхозпроизводителей. Новый сервис создан для оперативного информирования, оказания практической помощи и обеспечения прямой связи с министерством.

Открытие кол-центра позволит фермерам получать точную информацию о реализуемых государственных программах и решать проблемы аграрной сферы. Консультации предоставляются по ключевым направлениям:

  • государственная поддержка (льготное кредитование, субсидии, лизинг);
  • вопросы водных ресурсов и ирригации;
  • растениеводство, защита и карантин растений;
  • животноводство, ветеринария и племенное дело;
  • переработка продукции, хранение, сертификация и экспорт.

Для удобства граждан действует короткий номер 1210. Звонки бесплатные по всей территории Кыргызской Республики и доступны со всех операторов связи. Кол-центр работает в будние дни с 9.00 до 18.00.

Запуск кол-центра является частью работы министерства по повышению доступности государственных услуг и развитию цифровых инструментов в агропромышленном комплексе.
