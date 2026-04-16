В Кыргызстане запускают кол-центр для сельхозпроизводителей

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о запуске специализированного кол-центра для фермеров и сельхозпроизводителей. Новый сервис создан для оперативного информирования, оказания практической помощи и обеспечения прямой связи с министерством.

Открытие кол-центра позволит фермерам получать точную информацию о реализуемых государственных программах и решать проблемы аграрной сферы. Консультации предоставляются по ключевым направлениям:

государственная поддержка (льготное кредитование, субсидии, лизинг);

вопросы водных ресурсов и ирригации;

растениеводство, защита и карантин растений;

животноводство, ветеринария и племенное дело;

переработка продукции, хранение, сертификация и экспорт.

Для удобства граждан действует короткий номер 1210. Звонки бесплатные по всей территории Кыргызской Республики и доступны со всех операторов связи. Кол-центр работает в будние дни с 9.00 до 18.00.

Запуск кол-центра является частью работы министерства по повышению доступности государственных услуг и развитию цифровых инструментов в агропромышленном комплексе.