В жизни не узнаешь. Компьютер оживил портреты героев советских мультфильмов

Автор Telegram-канала о нейронных сетях, виртуальной реальности и технологиях Denis Sexy IT попробовал «оживить» портреты героев «Союзмультфильма» с помощью нейронной сети. Карлсон, почтальон Печкин, старушка Шапокляк и Незнайка вышли очень реалистичными, но не совсем такими, как их себе представляли.

За основу были взяты рисунки художника из Томска по имени Евгений Швенк. Он перерисовывает советских персонажей, добавляя им более реалистичные черты лица. Свое творчество он публикует в соцсетях.

По мнению автора Denis Sexy IT, лучше всего получился Карлсон.