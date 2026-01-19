Мультфильм «Зверополис 2» стал самым кассовым в истории Disney

Самым кассовым анимационным фильмом за всю историю студии Disney стал «Зверополис 2». Об этом сообщает журнал Variety.

Уточняется, что сборы мультфильма «Зверополис 2» составили $1,46 миллиарда. Это больше, чем у потерявшего первое место проекта «Холодное сердце 2». Проект заработал $1,45 миллиарда.

По данным издания, основную часть рекордной суммы составил зарубежный прокат. Если в США «Зверополис 2» собрал $333 миллиона, то за пределами страны — $1,13 миллиарда, из которых более полумиллиарда долларов пришлось на Китай.