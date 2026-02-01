Мастер-класс по нейрографике проведут в Музее изобразительных искусств

Мастер-класс по нейрографике проведут сегодня в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

По ее данным, мастер-класс проведет нейрохудожник, инструктор нейрографики, психолог-консультант Наталия Петухова.

«Каждый из участников через алгоритм нейрографики сможет поработать со своим состоянием в контексте целей на 2026 год уточнить, что нужно усилить, а какие качества, наоборот, будут тормозить развитие», — говорится в сообщении.