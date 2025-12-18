11:16
Общество

Владимир Путин появится в одной из серий мультфильма «Простоквашино»

Владимир Путин появится в одной из серий мультфильма «Простоквашино». Киностудия «Союзмультфильм» подтвердила подлинность появившихся в соцсетях кадров из нового эпизода «Простоквашино», на которых изображен президент России в окружении привычных героев мультика.

«Да, кадр подлинный. Мы можем подтвердить, что серия с участием президента будет», — сказал представитель киностудии.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева говорила, что Владимир Путин может стать новым персонажем в «Простоквашино», и это «должно послужить инструментом «мягкой силы» для продвижения России и ее культуры в мир».

Новая серия выйдет к Новому году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355037/
