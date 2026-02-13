В РФ нейросеть научилась ругаться матом после месяца общения с клиентами ЖКХ

В России нейросеть научилась ругаться матом после месяца общения с клиентами жилищно-коммунального хозяйства. Разработчикам голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ пришлось переучивать нейросеть после того, что она научилась ругаться матом, рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов.

«Приведу забавный случай. Это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится: с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Однако тем не менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — сказал он.