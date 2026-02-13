16:18
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Общество

В РФ нейросеть научилась ругаться матом после месяца общения с клиентами ЖКХ

В России нейросеть научилась ругаться матом после месяца общения с клиентами жилищно-коммунального хозяйства. Разработчикам голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ пришлось переучивать нейросеть после того, что она научилась ругаться матом, рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов.

«Приведу забавный случай. Это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится: с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Однако тем не менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361804/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Наказывать пользователей соцсетей за нецензурные слова предлагают в Узбекистане
Мастер-класс по нейрографике проведут в Музее изобразительных искусств
Нейросети смогли заменить нутрициологов в соцсетях и упростить жизнь худеющим
Google представила свою самую мощную нейросеть
Трамп убедил Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку с ХАМАС нецензурно
Нейросеть Claude перестанет отвечать на вопросы оскорбляющих ее пользователей
В июле на экраны выйдет мультсериал, полностью сгенерированный нейросетью
В китайской нейросети DeepSeek обнаружили утечку информации
Почему не дозвониться в аварийные службы Бишкека? Как мы проверяли и что узнали
В Москве кыргызстанец нецензурно выражался и провоцировал драку, он арестован
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Собралось 30&nbsp;тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
13 февраля, пятница
16:14
В Жогорку Кенеше сменился полпред президента и кабмина В Жогорку Кенеше сменился полпред президента и кабмина
16:09
Отстрел собак в Бишкеке. Мэрия прокомментировала конфликт
16:07
В Кыргызстане сохраняется угроза схода лавин
16:05
В РФ нейросеть научилась ругаться матом после месяца общения с клиентами ЖКХ
15:48
Автодорогу Торкен — Толук — Сары-Камыш закрыли из-за схода лавины