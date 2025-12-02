16:37
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество

Мультфильм «Зверополис-2» бьет рекорды по кассовым сборам

Мультфильм «Зверополис-2» побил рекорд по сборам на старте проката. Об этом сообщает Variety.

Мультик вышел на мировые экраны 26 ноября и по итогам первого уикенда уже собрал больше $560 миллионов.

Это самый высокий показатель среди анимационных лент и четвертый среди всех фильмов. Больше на старте проката собирали только две части «Мстителей»: «Финал» и «Война бесконечности», а также «Человек-паук: Нет пути домой».

Первая часть «Зверополиса» вышла в 2016 году и собрала в мировом прокате больше $1 миллиарда. По сюжету крольчиха Джуди Хопс и лис Ник Уайлд живут в городе, населенном животными, и вместе ведут расследования.

Вторая часть продолжает их историю. Это мультфильм студии Disney, которая в последнее время ассоциируется с упавшей планкой качества.

Интерес к новой части франшизы в мире подогревают и необычные решения от кинотеатров. Так, в Китае Longhua Perfect World Cinema пускает гостей в залы с питомцами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353074/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Умер сценарист «Симпсонов» и «Царя горы» Дэн МакГрат
В 2026 году выйдет «История игрушек — 5» с новым героем — планшетом Лилипад
«Холодное сердце 3»: актриса Анны раскрыла сроки начала съемок и дату выхода
Депутат призывает выделить средства на создание мультфильма об Эр-Тоштуке
Disney раскрыла название и дату премьеры нового «Ледникового периода»
Налоговая служба и D Billions создали патриотический мультфильм
В июле на экраны выйдет мультсериал, полностью сгенерированный нейросетью
Два анимационных 3D-сериала для детей на кыргызском языке выпустили в Бишкеке
В Кыргызстане ежегодно выпускают по четыре мультфильма на кыргызском языке
Актриса Дарина Векуа, известная как Ляля, покинула команду DBillions
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
16:31
В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушки, его задержали В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушк...
16:30
В Черном море продолжаются атаки на танкеры теневого флота РФ. Анкара осуждает
16:23
В Иссык-Кульской области начали строить солнечную электростанцию
16:06
Мультфильм «Зверополис-2» бьет рекорды по кассовым сборам
15:44
Мэрия Бишкека: Генплан столицы доработают с учетом проведенных опросов горожан