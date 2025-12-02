Мультфильм «Зверополис-2» бьет рекорды по кассовым сборам

Мультфильм «Зверополис-2» побил рекорд по сборам на старте проката. Об этом сообщает Variety.

Мультик вышел на мировые экраны 26 ноября и по итогам первого уикенда уже собрал больше $560 миллионов.

Это самый высокий показатель среди анимационных лент и четвертый среди всех фильмов. Больше на старте проката собирали только две части «Мстителей»: «Финал» и «Война бесконечности», а также «Человек-паук: Нет пути домой».

Первая часть «Зверополиса» вышла в 2016 году и собрала в мировом прокате больше $1 миллиарда. По сюжету крольчиха Джуди Хопс и лис Ник Уайлд живут в городе, населенном животными, и вместе ведут расследования.

Вторая часть продолжает их историю. Это мультфильм студии Disney, которая в последнее время ассоциируется с упавшей планкой качества.

Интерес к новой части франшизы в мире подогревают и необычные решения от кинотеатров. Так, в Китае Longhua Perfect World Cinema пускает гостей в залы с питомцами.