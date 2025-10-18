19:52
Общество

«Холодное сердце 3»: актриса Анны раскрыла сроки начала съемок и дату выхода

Актриса, озвучивающая Анну, в популярном мультфильме «Холодное сердце» Кристен Белл сообщила, что актерский состав скоро начнет съемки третьей части. Об этом пишет Variety.

Она призналась, что уже видела сценарий, хотя пока не слышала ни одной новой песни.

«Меня буквально заставили подписать кучу соглашений о неразглашении. Сначала это в основном концептуальные идеи, вроде «Вот в каком направлении, возможно, пойдет история». Прекрасно, что в Disney все проходит через тысячи фильтров — не из-за бюрократии, а потому что каждый вносит что-то свое. Поэтому фильмы так хорошо работают — они выверены до мелочей, ничего не упущено», — прокомментировала она.

Премьера «Холодного сердца 3» запланирована на 2027 год.

На концепт-артах, представленных в августе 2024-го, изображены Эльза (Идина Мензел) на белом коне и Анна на буром олене.

из интернета
Фото из интернета
Дженнифер Ли, автор сценария и со-режиссер вместе с Крисом Баком, работала и над первыми двумя частями, получившими «Оскар» как лучшие анимационные фильмы.

Справка 24.kg

«Холодное сердце» (Frozen) — популярная анимационная музыкальная франшиза студии Disney. Первый фильм вышел в 2013 году и рассказывает историю двух сестер, Эльзы и Анны, в вымышленном королевстве Аренделл. Эльза обладает магической способностью управлять льдом и снегом, что становится причиной напряженных событий в их жизни. Фильм получил признание критиков и зрителей за анимацию, музыку и сильных женских персонажей, а песня «Отпусти и забудь» стала мировым хитом.

В 2019 году вышло продолжение — «Холодное сердце II» (Frozen II), которое углубилось в историю магических сил Эльзы и раскрытие тайн их королевства. Сиквел также был успешен как в прокате, так и среди критиков, продолжив историю и развитие персонажей. 
