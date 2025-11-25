22:24
Общество

Нейросети смогли заменить нутрициологов в соцсетях и упростить жизнь худеющим

Нейросети смогли заменить нутрициологов в соцсетях и упростить жизнь всем худеющим. Как пишет «ФедералПресс», об этом заявила Вероника, научившаяся строить меню с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

В настоящее время самым популярным способом худеть является подсчет калорий, белков, жиров и углеводов. Именно их активно высчитывают нутрициологи, однако Вероника решила возложить эту «миссию» на нейросети, которыми часто пользуется в работе.

Судя по рассказу женщины, она поставила перед искусственным интеллектом задачу составить нескучное меню, состоящее из продуктов в рамках определенного бюджета и не требующего долгого стояния у плиты.

«Результат — идеальное меню на всю семью под конкретные запросы. Для ребенка все то же самое, что для взрослых за исключением того, что он не ест», — заключила Вероника.
