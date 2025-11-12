В новой части «Истории игрушек» появится устрашающий других игрушек герой — планшет Лилипад. Об этом сообщило издание Variety.

В трейлере Pixar игрушки встречают Лилипад — «высокотехнологичный планшет в форме лягушки, который является угрозой игровому времени и усложняет работу Базза, Вуди, Джесси и всех остальных». Нового героя озвучит актриса Грета Ли.

Премьеру мультфильма запланировали на 19 июня 2026 года.

Том Хэнкс и Тим Аллен вернутся к ролям Вуди и База, вместе с Джоан Касак в роли Джесси.

Режиссер фильма Эндрю Стэнтон, снявший «В поисках Немо», «ВАЛЛ-И» и «В поисках Дори». Он соавтор всех четырех предыдущих «Историй игрушек» и единственный сценарист их пятой части.

Напомним, что первая «История игрушек» вышла в 1995 году и стала первым полнометражным мультфильмом, полностью созданным с помощью компьютерной анимации. Его продолжение 1999 года распространяла компания Disney до того, как в 2006 году приобрела Pixar. Спустя 11 лет франшиза вернулась с «Историей игрушек — 3» в 2010 году, а затем с «Историей игрушек — 4» в 2019-м — оба фильма собрали свыше $1 миллиарда в мировом прокате и удостоены премии «Оскар» за лучший анимационный фильм.