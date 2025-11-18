18:11
Общество

Умер сценарист «Симпсонов» и «Царя горы» Дэн МакГрат

В США в возрасте 61 года умер комедийный сценарист и продюсер Дэн МакГрат, работавший над «Симпсонами» и «Царем горы». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его сестру Гейл Гарабадиан.

Дэн МакГрат — обладатель премии «Эмми» и автор эпизодов популярных мультсериалов «Симпсоны», «Царь горы» и других проектов. Он также участвовал в работе над «Гравити Фолз», «Сэмми», «Мишн Хилл» и другими проектами.

По данным издания, МакГрат скончался 14 ноября в больнице при Нью-Йоркском университете в Бруклине. Его сестра рассказала, что причиной смерти стал инсульт.

Карьера Дэна МакГрата началась в 1991-м, когда он присоединился к команде шоу Saturday Night Live и проработал там два сезона. Он часто сотрудничал с комедийными актерами Адамом Сэндлером и Крисом Фарли. В 1992-1994 годах сценарист написал около 50 эпизодов «Симпсонов», а в 1996-1998 годах стал продюсером 24 серий шоу.

Дэн МакГрат считается одной из заметных фигур в истории американской анимации 1990-2000-х годов. Его работы повлияли на стиль и юмор нескольких популярных мультсериалов. Благодаря ярким сюжетам и узнаваемому комедийному подходу МакГрат оставил заметный след в индустрии и стал автором, чьи эпизоды многие фанаты называют классикой.
