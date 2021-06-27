Коррупция в аэропорту. Эмира Чукуева отпустили под домашний арест

Экс-главу аэропорта «Манас» Эмира Чукуева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

По его словам, такое решение сегодня принял Ленинский районный суд Бишкека.

«Ранее мы подавали жалобу в Бишкекский городской суд об изменении меры пресечения. Однако процесс не состоялся из-за неявки гособвинителя. Сегодня по ходатайству следователя Эмира Чукуева отпустили под домашний арест», — сказал Майрамбек Жумабеков.

По этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, Асан Токтосунов и Нурсултан Белеков отпущены под домашний арест. Кроме того, была задержана и представитель турецкой компании Ксения Барабаш. Через месяц ее выпустили из-под стражи.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». По версии следствия, ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.