Аконит не помог? Минздрав прокомментировал заражение главы ведомства COVID-19

Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития прокомментировала заражение коронавирусной инфекцией главы ведомства.

По ее данным, у Алымкадыра Бейшеналиева есть хронические заболевания, но, поскольку он получил прививку, болезнь протекает без осложнений.

Пресс-служба напомнила, что чиновник много выезжал в регионы и заходил в красные зоны. Сейчас он находится на домашнем карантине и лечится. Алымкадыр Бейшеналиев работает дистанционно и контролирует эпидемиологическую ситуацию в стране.

Сам чиновник считает, что благодаря двукратной вакцинации от COVID-19 болезнь протекает без осложнений, хотя у него есть хронические заболевания.

В Минздраве также добавили, что ни одна вакцина стопроцентно не снижает инфицированность, летальность и осложнения от COVID-19.

«Используемые в Кыргызстане вакцины производства Sinopharm имеют профиль эффективности на 80 процентов, «Спутник V» — до 95 процентов. Поэтому на 100 процентов ни одна вакцина не защитит, пока население не будет вакцинировано на 70 процентов для выработки популяционного иммунитета», — проинформировали в ведомстве.

На внеочередном заседании кабинета министров работу Минздрава по обеспечению населения вакцинами от коронавирусной инфекции признали неудовлетворительной. Министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву и его заместителю Джалалидину Рахматуллаеву объявлены замечания.

Сам министр ранее сообщил, что заболев коронавирусом, продолжает принимать аконит. По его словам, он изолировался в рабочем кабинете ведомства вместе с шофером, который тоже заразился коронавирусом.