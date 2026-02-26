14:25
Гражданам КР хотят разрешить культивацию 15 видов лекарственных трав

Гражданам Кыргызстана хотят разрешить выращивание и культивацию 15 видов лекарственных трав. Об этом заявлено сегодня на заседании ЖК при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (законы «Об охране и использовании растительного мира», «О развитии сельского хозяйства»)».

По словам первого замглавы Минводсельпрома Жаныбека Керималиева, речь идет о таких растениях, как валериана, календула, шалфей, шафран, ферула, аконит, арнебия, радиола розовая, солодка, облепиха, шиповник, барбарис, чабрец, ромашка, зверобой.

«К примеру, есть спрос на ферулу, поэтому люди стали в домашних условиях выращивать это растение на продажу. Цена очень хорошая — от $200 до $500 за килограмм, и это прибыльный бизнес. Только в Баткенской области есть три участка, где методом капельного орошения выращивают ферулу», — добавил он.

Депутат Жылдыз Садырбаева отметила, что можно было расширить список лекарственных средств, а не останавливаться на 15 видах.

Ее коллега Камила Талиева заметила, что в списке есть и аконит. «Но ведь это ядовитое растение, и нельзя разрешать выращивать его в домашних условиях. Его неправильное использование может привести к отравлениям людей, что недопустимо. Тут нужно отдельное регулирование», — считает она.
