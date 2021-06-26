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Общество

В Бишкеке дело мужчины, пытавшегося влезть в окно к бывшей жене, передано в суд

В Бишкеке дело в отношении мужчины, пытавшегося влезть в окно к бывшей жене и застрявшего в решетке, передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

Уточняется, что мужчина находится под обязательством о явке.

«С заявлением в милицию обратились две гражданки, которые просили принять меры в отношении гражданина Д.Ч., который 19 марта через окно без ведома заявительниц незаконно проник в их квартиры. Факты были зарегистрированы в ЕРПП по статье «Нарушение неприкосновенности жилища» УК КР. Подозреваемого задержали. Ему вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений. Мужчину отпустили под обязательство о явке. Уголовное дело направлено в суд», — сообщили в УВД.

Напомним, в апреле спасатели МЧС и милиционеры выехали на вызов в один из многоквартирных домов микрорайона. На месте они обнаружили мужчину, застрявшего между решетками и рамой окна. Оказавшегося в непростой ситуации высвободили из западни и передали медикам. Он не пострадал. Позже собственные источники в милиции сообщили редакции, что застрявший — бывший супруг проживающей в квартире женщины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199001/
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